Пушков прокомментировал блокаду Ормуза флотом США

Блокада Ормузского пролива, начатая по инициативе президента США Дональда Трампа, взвинтит цены на нефть, предупредил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

В понедельник, 13 апреля, Центральное командование ВС США (CENTCOM) рассказало, что американский флот приступил к блокаде Ормуза. В общей сложности, в миссии участвует 15 кораблей различных типов.

Сенатор отметил, что за последние недели саудиты сократили добычу нефти на 23%, ОАЭ — на 45%, Ирак — на 61%. В целом, в странах ОПЕК добыча нефти сократилась на 27%. Это, уточнил он, подрывает глобальный рынок.

По его словам, такая ситуация в макрорегионе обусловлена блокадой Ормузского пролива, ставшей прямым следствием войны.

Пушков разъяснил, что Иран поставляет клиентам 1.5 млн баррелей в день. Блокада пролива со стороны США, в том случае если будет эффективной, перекроет и этот источник поставок, что только усугубит ситуацию и еще больше взвинтит цены.

Сегодня, уточнил политик, цена на нефть составила $103,48 за баррель, что практически на 40% выше довоенной цены.

Ранее военкоры сообщили, что цена в $100, названная в новостях СМИ, относится только к фьючерсам на май и июнь. Реальная цена поставок, осуществляемых в течение 1-2 недель, доходит до $140 за баррель.