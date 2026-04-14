Кирилл Дмитриев выложил в интернет фотографию мечети в Абу-Даби

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев разместил в интернете фотографию мечети в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби. Фото опубликовано на его странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дмитриев выложил фотографию мечети шейха Заида, снятую, предположительно, с борта самолета, сопроводив ее надписью «Абу-Даби» и песней This is Abu Dhabi.

13 апреля Дмитриев выразил мнение, что цены на нефть в ближайшее время превысят $150 за баррель.

За день до этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил, что Россия может оказать помощь в урегулировании иранского кризиса. Так он прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о готовности содействовать в поисках путей урегулирования ближневосточного конфликта политико-дипломатическими методами.

