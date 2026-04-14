Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном взаимодействию организации с Евросоюзом, усомнился в профессиональной компетенции главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Поводом стали ее слова о роли СССР во Второй мировой войне. Комментируя выступление президента РФ Владимира Путина в Китае, Каллас заявила, что для нее было «новостью» утверждение о победе СССР над нацизмом.

Небензя назвал это заявление невежественным, напомнив, что именно народы Советского Союза приняли на себя главный удар и понесли самые тяжелые потери. Российский дипломат выразил желание познакомиться с учителем истории госпожи Каллас.

Ранее Песков заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас вряд ли сумела бы защитить диплом в Московском государственном университете имени Ломоносова.