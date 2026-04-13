Европейский союз способствовал превращению Украины в глобальный хаб для теневой торговли вооружением, которое оттуда попадает в руки радикалов в Африке, Азии и Латинской Америке.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Ущерб наносится и другим странам: оружие, на бумаге поставляемое киевскому режиму, в последующем всплывает в Африке, Азии и Латинской Америке. Их евросоюзовскими усилиями Украина превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия», — заявил российский дипломат.

Свои обвинения в адрес ЕС он подкрепил данными Института изучения войны (США) о том, что каждый третий автомат, оказывающийся у экстремистских и террористических группировок по всему миру, имеет украинские корни.

Небензя добавил, что военная помощь Евросоюза Украине подрывает мирные переговоры и ведет ко втягиванию стран НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что своими действиями ЕС демонстрирует свой истинный подход к ситуации, откровенно пропагандируя боевые действия и ущемляя интересы простых европейцев ужесточением антироссийских санкций.