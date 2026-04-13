Лавров высказался о взаимоотношениях с новым правительством Венгрии

Москва готова строить отношения с новым венгерским правительством после его формирования по итогам прошедших в республике выборов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, партия «Тиса» получит 138 из 199 мест в парламенте, «Фидес» достанется 55 мест. В ближайшие 30 дней, согласно закону, будет сформировано новое правительство.

«Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством, все зависит от того, как это правительство понимается свои национальные интересы», — пояснил Лавров.

Министр заметил, что Россия готова выстраивать с любой страной равноправные и взаимовыгодные отношения на основе поиска баланса интересов. Вместе с тем, добавил он, Москва будет смотреть на конкретные дела.

Новый премьер-министр Венгрии поблагодарил Россию и Китай

Ранее глава партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил надежду на то, что Брюссель снимет рестрикции с Москвы после завершения противостояния на Украине. Политик заметил, что Будапешт продолжит покупать нефть у России.

Лидер партии подчеркнул, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский союз и выступает против предоставления Украине кредита ЕС в размере €90 млрд.