Патрушев: Украина при помощи НАТО вредит торговому флоту России

Спецслужбы Украины при координации стран НАТО наносят урон российскому торговому флоту, отметил помощник главы государства Николай Патрушев.

«Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре», — заявил он «Российской газете».

Ранее Патрушев сказал, что страны Прибалтики и Финляндия могут предоставлять Украине воздушное пространство для ударов беспилотниками по России.