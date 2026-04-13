Мадьяр высказался о звонке Путину

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, но не будет сам звонить ему.

Его слова прозвучали в ходе пресс-конференции, которую транслирует агентство Associated Press.

«Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не думаю, что это произойдет. Я сам ему не позвоню», — заявил политик.

Новый премьер-министр Венгрии поблагодарил Россию и Китай

Мадьяр добавил, что в случае, если его разговор с Путиным все же состоится, он обратится к российскому лидеру с призывом остановить конфликт с Украиной.