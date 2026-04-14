Володин объяснил, почему было решено изменить график работы Госдумы

Корректировка графика пленарных заседаний Госдумы позволит повысить эффективность работы депутатов как в регионах, так и в палате парламента.

Такое мнение 14 апреля в разговоре с журналистами высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Надо больше бывать в регионах, встречаться с людьми. Сейчас время, в том числе, участия в предварительном голосовании, и понятно, осенью выборы (нового созыва Госдумы — прим. ред.), поэтому мы свою работу скорректировали таким образом, чтобы неделя была пленарная, а затем неделя работы в регионах. Это все повысит эффективность и здесь, в Думе, и в регионах будут депутаты чаще бывать», — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что «такие решения надо принимать исходя из задач».

«Сейчас задача — максимально сконцентрироваться на работе в регионах. А здесь у нас выстроены отношения и в рамках комитетов, и с Правительством достаточно эффективно. Поэтому постараемся сделать все, чтобы не пострадала повестка Государственной Думы», — добавил Володин.

Завершающая сессия Госдумы VIII созыва продлится до 26 июля включительно. Согласно статье 40 Регламента Госдумы, в период проведения выборов депутатов Госдумы нового созыва для работы парламентариев с избирателями предназначаются две недели каждого месяца.