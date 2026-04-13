В Кремле понадеялись, что ситуация на Ближнем Востоке не обострится вновь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля также выразил надежду, что ситуация вновь не перейдет в "вооруженное русло". По словам Пескова, учитывая неудачу с достижением договоренностей, конфликтный потенциал на Ближнем Востоке сохраняется. Он также отметил, что в Кремле видят определенные заявления Вашингтона по блокаде иранского побережья, но пока не понимают, во что это выльется.

9 апреля глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани пресс-конференции в Анкаре заявил, что США и Ирану может потребоваться более двух недель на урегулирование проблемных вопросов во время переговоров. Дипломат отметил, что Ближний Восток "устал от войн, оккупации и терроризма".

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале "Газеты.Ru".