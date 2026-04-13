Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Кремль не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что такое решение связано с тем, что Венгрия — это недружественная России страна. Представитель Кремля также отметил, что Москва открыта к выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений.

«Будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства. Будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная - пока трудно сказать», - цитирует Пескова RT.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что коалиция Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном проиграли на выборах из-за того, что их лица надоели венграм за 16 лет.