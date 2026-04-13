Проигрыш Орбана и переговоры с Киевом: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал результаты выборов в Венгрии и заявления о блокаде Ормузского пролива.

Проигрыш Орбана на выборах и судьба «Дружбы»

Партия Виктора Орбана «Фидес» 12 апреля проиграла на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра. Песков заявил, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии, сообщает ТАСС.

По его словам, Кремль считает необходимым «набраться терпения и посмотреть», какими будут действия нового руководства Венгрии. По его словам, российские власти рассчитывают на «весьма прагматичные контакты» с новыми властями страны. Песков обратил внимание, что Мадьяр выступил за диалог с Россией.

«Мы слышали заявления о готовности вести диалог. Разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта», - сказал Песков.

В то же время представитель Кремля заявил, что результаты выборов в Венгрии не повлияют на ход украинского конфликта. Песков подчеркнул, что это «разные процессы» и связи между ними нет.

Представитель Кремля заявил, что о судьбе поставок по нефтепроводу «Дружба», не работающему с конца января, «нужно спросить Венгрию или еще кого-то в Европе». В то же время он заверил, что Россия останется «одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире».

Блокада Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские силы начнут блокировать «все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него». Песков заявил, что детали этого решения остаются неясными, передает ТАСС. В то же время он допустил негативные последствия для мировых рынков.

«Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности», - сказал Песков.

Он заверил, что Россия готова предоставить любые услуги для деэскалации вокруг Ирана. Предложение России принять обогащенный уран из Ирана остается в силе, но оно «не было востребовано», подчеркнул Песков.

Переговоры по Украине

Песков заявил, что Россия стремится завершить украинский кризис с помощью переговоров, но пока это не получается сделать, поэтому спецоперация продолжается, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента РФ, Европа «не скрывает своей генеральной линии» на продолжение конфликта. Песков подчеркнул, что подпитка «милитаристских военных устремлений» Киева лишь усугубляет ситуацию.

В то же время представитель Кремля заявил, что Россия готова к диалогу и заинтересована в добрых отношениях со всеми странами Европы, сообщает ТАСС.