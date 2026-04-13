Герой России попросил депутата Романова участвовать в выборах в Госдуму

Депутат Государственной думы Михаил Романов принял решение участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия", чтобы в дальнейшем баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва по округу N211. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Романов уточнил, что принял решение после того, как провел встречу с участниками СВО. На ней, по словам депутата, Герой России Александр Пузанов, выступая от имени участников спецоперации и их родных, поблагодарил Романова за работу в Государственной думе седьмого и восьмого созывов, а также выразил пожелание, чтобы парламентарий и впредь представлял интересы петербуржцев в федеральном парламенте.