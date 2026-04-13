В Кремле ответили на вопрос, продолжит ли Венгрия блокировать кредит Украине
Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии, которое будет сформировано по итогам состоявшихся накануне выборов. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вопрос касался прогноза по поводу того, какое решение новые венгерские власти примут о согласовании выдачи Украине €90 млн из доходов от замороженных в Европе российских активов, которую до сих пор блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам Пескова, в Кремле с уважением относятся к выбору, который венгерские избиратели сделали на вчерашнем голосовании, и рассчитывают на продолжение двусторонних контактов с новым руководством Венгрии в прагматическом русле.
В отношении вопроса о европейском кредите Украине Песков призвал "набраться терпения и посмотреть", какую стратегию выберет новое венгерское правительство.
По итогам состоявшихся накануне выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.