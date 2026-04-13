СБ РФ: война в Иране может привести к росту числа голодающих в мире до 673 млн

Война США и Израиля против Ирана может привести к увеличению числа голодающих в мире на 45 млн человек, до рекордных 673 млн. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников, передает ТАСС.

Он также заявил, что в долгосрочной перспективе суммарные потери на глобальных рынках могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП, что эквивалентно потерям в размере 0,7 — $2,2 трлн.

12 апреля США решили начать блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.

В январе Российская академия наук (РАН) выпустила доклад, в котором говорится, что число голодающих в мире в 2026 году может достигнуть 660 млн человек, если сохранятся текущие негативные тенденции. В РАН отметили, что в 2025 году количество голодающих составило 673,2 млн человек, или 8,2% населения планеты. Пик мирового голода пришелся на 2021 год, когда от недоедания страдали 697,5 млн.