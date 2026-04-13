Руководство Франции своими чудовищными заявлениями и шагами разрушает некогда насыщенные отношения страны с Российской Федерацией, заявила ИС «Вести» официальный спикер МИД России Мария Захарова.

По словам представителя российского дипломатического ведомства, ее волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает французское руководство в отношении РФ.

Они, по мнению Захаровой, чудовищные с исторической и современной точек зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые складывались у Москвы с Парижем.

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Российская Федерация ищет добрых и взаимовыгодных отношений со всеми, в том числе с государствами Европы.