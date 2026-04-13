Песков назвал неизбежным производство оружия в мире

Оружие в мире неизбежно будет производиться, главное для России в этой ситуации - обеспечить свою безопасность. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Песков, прокомментировал тот факт, что промышленность стран Европы использует российский газ для производства дронов и ракет, которые потом летят в сторону России. Он отметил, что в мире так или иначе производится много оружия, и не только в Европе. А источников энергоресурсов, которых в принципе "можно по пальцам посчитать", не так много. Поэтому, по словам Пескова, это "сложный экономический процесс".

Пресс-секретарь, отвечая на вопрос, есть ли в таком случае смысл оставить государства Европейского союза совсем без российских энергоносителей, подчеркнул, что оружие производится и будет производиться. Главное -принять меры по обеспечению своей безопасности. По словам Пескова, в случае прекращения поставок газа из России в Европе найдут альтернативных поставщиков. 10 апреля газета The Financial Times сообщила, что Европейский союз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке.