В Кремле оценили вероятность создания Европой оборонного альянса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным не исключил, что Европа будет двигаться к созданию собственного оборонного альянса.

Он отметил, что в Кремле увидели испуг европейских стран из-за последних действий Вашингтона и уже предпринятые ими шаги, в том числе решение об общей политике обороны и безопасности Евросоюза.

«Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс», — уточнил Песков.

В январе политолог Николай Топорнин заявил «Газете.Ru», что потенциальный распад НАТО возможен только в том случае, если страны Европы смогут создать свою военно-политическую организацию, которая бы не опиралась на США в вопросах обороны.

