В России дали совет США по Ирану

США следует изменить свою позицию по Ирану, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он высказался в соцсети X.

По мнению дипломата, скорее всего, переговоры по конфликту на Ближнем Востоке продолжатся, но позиция США должна стать более реалистичной, взвешенной и обоснованной позиции.

Стали известны детали провальных переговоров США и Ирана

Ранее американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик сообщил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде провалились. Он полагает, что причиной стали условия американской стороны, которые не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры.