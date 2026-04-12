Путин назвал полет Гагарина в космос осуществлением мечты человечества
Советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества, впервые полетев в космос. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем заявлении, передает ТАСС.
По словам главы государства, россияне искренне гордятся тем, что именно их соотечественник оказался первым, кто покорил космос.
«Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении вселенной и проложил людям дорогу к звездам» — отметил Путин.
Ранее космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев обратились к россиянам с борта Международной космической станции (МКС). Они поздравили граждан с Днем космонавтики и подчеркнули, что сегодняшние открытия были бы невозможны без полета Гагарина.