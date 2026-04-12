Дмитриев заявил о начале топливных протестов в ЕС и Великобритании

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что протесты из-за роста цен на топливо в Европе и Великобритании только начинаются.

Об этом он написал в соцсети X.

«Топливные протесты в ЕС и Великобритании только начинаются», — отметил Дмитриев, комментируя события в Ирландии.

По его словам, причиной стали решения об отказе от российских энергоресурсов и ядерной энергии.

Дмитриев добавил, что в первой волне протестов участвуют фермеры. Затем, по его оценке, на фоне деиндустриализации к акциям могут присоединиться работники промышленности.

Ранее Дмитриев заявлял, что европейские чиновники обеспокоены кризисом в аграрном секторе из-за нехватки топлива и удобрений.