Президент Кубы Диас-Канель призвал США отказаться от войны

Гавана полностью придерживается оборонительной позиции и выступает за выстраивание уважительного диалога с американской стороной, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.

Кубинское руководство не стремится к вооруженному конфликту с Вашингтоном, сказал Диас-Канель, передает РИА «Новости».

Политик также обратился к американским властям с призывом начать переговоры. Он указал, что фундаментом для такого общения должно стать взаимное уважение, добавив, что кубинская политика носит строго неагрессивный характер.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал Кубу прямым объектом агрессивной политики США.

В марте Диас-Канель заверил в готовности страны дать жесткий отпор любым попыткам силовой смены власти.