Пушков: США утратили авторитет регионального гегемона на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты создали сеть военных баз на Ближнем Востоке, но не смогли обеспечить безопасность монархий Персидского залива, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. На фоне этого, добавил он, США утратили авторитет регионального гегемона.

Иранская война для США, заметил политик, представляет собой типичный конфликт сверхдержавы эпохи ее затухания.

«Внешнее расширение экспансии не должно обманывать. Звезды также расширяются, прежде чем затухнуть. Куда важнее осознанность, продуманность и эффективность действий. Ни того, ни другого, ни третьего США в Иране не показали», — разъяснил Пушков.

По его оценке, декларируемые цели операции оказались невыполненными. Он уточнил, что эти задачи с высокой долей вероятности невыполнимы по определению — после 40 дней войны США от них по-прежнему далеки.

Сенатор заметил, что на ходе конфликта также сказался фактор, ставший прямым негативным следствием войны — блокада Ормузского пролива. Он предположил, что в дальнейшем контроль Тегерана над Ормузом станет новым постоянным геополитическим фактором.

«Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, США начали произвольную, необязательную и необоснованную войну в макрорегионе с тем, чтобы проявить и доказать свою глобальную силу.

Вместе с тем, констатировал сенатор, Вашингтон добился противоположного результата, показал хаотичность решений, политическую слабость.