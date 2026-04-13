Российское посольство в Турции усилило меры безопасности

Посольство России в Турции заявило о принятии мер безопасности в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на запрос агентства о мерах безопасности в диппредставительстве заявили, что применительно к российским загранучреждениям такие действия в Турецкой Республике в полной мере осуществляются.

9 апреля глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани пресс-конференции в Анкаре заявил, что США и Ирану может потребоваться более двух недель на урегулирование проблемных вопросов во время переговоров. Дипломат отметил, что Ближний Восток «устал от войн, оккупации и терроризма».

11 апреля источник телеканала Al Hadath сообщил, что переговоры Израиля и Ливана на уровне послов пройдут в Вашингтоне во вторник, 14 апреля. По словам собеседника СМИ, США гарантировали, что до этой даты ливанская столица Бейрут будет защищена от ударов.