В Кремле объяснили паузу со стороны США в переговорах по Украине

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине пока поставлены на паузу. Об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил приостановку решения этого вопроса из-за невозможности посредничества со стороны Вашингтона в связи с загруженностью американских коллег в Иране. Он подчеркнул, что Москва относится к этому с пониманием.

«Сейчас этот трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави», — прокомментировал Песков.

Ранее Песков прокомментировал отказ ЕС от российских нефти и газа. Он заявил, что в Кремле подобное решение считают свидетельством близорукости европейского руководства.

Также пресс-секретарь президента России допустил вероятность, что Европа захочет создать собственный оборонный альянс. По его словам, подобное решение может быть обусловлено озабоченностью лидеров Евросоюза действиями властей США.