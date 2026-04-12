Москва желает устойчивого мира на Украине, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что мир наступит, как только Владимир Зеленский примет «необходимые и хорошо известные решения», пишет РИА Новости.

По данным агентства, среди основных условий России — немедленный вывод подразделений ВСУ из населенных пунктов Донбасса, которые временно находятся под их контролем.

Кроме того, Москва требует отказа Киева от вступления в НАТО, «формального признания» суверенитета над Крымом, частичного снятия санкций, предоставления русскому языку официального статуса на Украине и соблюдения прав Русской православной церкви.

«Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме «сегодня», — разъяснил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что для достижения мира «Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения».

Пресс-секретарь подчеркнул, что как только украинский лидер пойдет на необходимые шаги, примет решения, процесс на Украине перейдет в мирное русло.