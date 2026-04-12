Песков: Россия не ждет краха НАТО на фоне недовольства США

В Кремле не ожидают краха НАТО на фоне недовольства Вашингтона своими союзниками по альянсу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве, напротив, полагают, что европейская составляющая НАТО будет только укрепляться.

«Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что так или иначе европейская составляющая будет расти», — сказал Песков в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, в Кремле фиксируют испуг европейцев из-за шагов США и их стремление укрепить собственную оборонную политику.

При этом он предупредил: недооценивать НАТО опрометчиво — альянс очень силён, но меняющиеся реалии заставят его трансформироваться.

«Эта основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создать какой-то свой оборонный альянс», — полагает представитель Кремля.

По его убеждению, впереди неизбежны очень сложные процессы, которые так или иначе скажутся на системе сдержек и противовесов в Европе.

В феврале 2026 года НАТО передало три оперативных командования под контроль европейских стран (Великобритании, Италии, Германии и Польши), чтобы союзники «играли более заметную роль» в руководстве альянсом.

В марте генсек НАТО Марк Рютте заявил, что все 32 страны-члена впервые достигли целевого показателя оборонных расходов в 2% ВВП, а на Гаагском саммите была утверждена новая планка — 5% ВВП к 2035 году.