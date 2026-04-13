Захарова высмеяла удар супруги Макрона

Официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом назвала хуком справа прошлогодний инцидент между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит.

В мае прошлого года, когда президент Франции прибыл вместе с супругой во Вьетнам, журналисты зафиксировали, как Брижит Макрон нанесла удар по лицу мужа, толкнув его в подбородок при выходе из самолета.

Захарова в студии, смеясь, назвала этот эпизод «хуком справа» и отметила, что окончание «драмы» осталось за кадром. Она также с улыбкой спросила ведущего Андрея Малахова, считает ли он, что у Макронов все в порядке. Завершая комментарий, Захарова подчеркнула, что семейные дела должны оставаться личными, а подобные курьезные моменты больше подходят для сатирического журнала Charlie Hebdo.

Захарова сделала резкое заявление в адрес властей Франции

Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с пощечиной Эммануэлю Макрону от супруги Брижит вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

Сам французский лидер назвал эту потасовку обычной шуткой.

Позже политик отказался комментировать насмешливые заявления Дональда Трампа о рукоприкладстве жены.