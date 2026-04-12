Долгосрочный мир на Украине возможен, если Западная Европа перестанет воспринимать ее как плацдарм против России. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Спикер сказал, что Запад должен отказаться от попыток превратить Украину в антироссийский военный полигон и дать ей жить своей жизнью. После этого «всё очень быстро образуется».

«Залог долгосрочного мира — отказ Европы использовать Украину в качестве анти-России», — заявил Константинов.

По его словам, западноевропейцы продолжают разыгрывать свои карты, делая Украину нежизнеспособной территорией.

Ранее в Совфеде не поверили звучащим из Киева заявлениям о скором завершении конфликта с Россией.