В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине

Посредничество США в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине пока стоит на паузе из-за загруженности американских коллег. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Сейчас этот трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави», — добавил он.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что контакты по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально.

По его словам, Москва долго не видела перспектив возобновления диалога по Украине, так как американские посредники сейчас заняты другими вопросами. В переговорах возникала пауза, так как у США одна группа посредников для всех направлений внешней политики.

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорам по Украине.