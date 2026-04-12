У Путина на следующей неделе запланированы международные контакты

В графике российского лидера Владимира Путина запланированы мероприятия на каждый день предстоящей недели.

Среди них, как стало известно, будут и международные контакты.

«Мероприятия (у президента Путина на следующей неделе - Ред.) будут каждый день, - рассказал автор ИС "Вести" Павел Зарубин. - В том числе и международные контакты».

Ранее МИД Индонезии проинформировал, что глава государства Прабово Субианто на следующей неделе собирается совершить государственный визит в Россию. У него, как отмечалось, запланированы контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.