У Путина на следующей неделе запланированы международные контакты
В графике российского лидера Владимира Путина запланированы мероприятия на каждый день предстоящей недели.
Среди них, как стало известно, будут и международные контакты.
«Мероприятия (у президента Путина на следующей неделе - Ред.) будут каждый день, - рассказал автор ИС "Вести" Павел Зарубин. - В том числе и международные контакты».
Ранее МИД Индонезии проинформировал, что глава государства Прабово Субианто на следующей неделе собирается совершить государственный визит в Россию. У него, как отмечалось, запланированы контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.