Российская Федерация своими размерами, своей мощью на протяжении значительного времени пугала многих европейцев, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что европейцы не осудили «неприкрытый акт агрессии» США против Ирана, и сравнил их реакцию на произошедшее с театром абсурда.

Репортеры попросили пресс-секретаря раскрыть, почему Европа считает Россию «исчадием ада», в то время как реакция на действия США в Иране и Венесуэле более сдержанная.

«Россия, будучи большой евразийской страной, мы всегда своими размерами, своей мощью, мы всегда пугали многих европейцев. Им всегда было удобно использовать нас как мнимого врага, чтобы под эту лавочку уже оформлять какие-то процессы внутри себя», — отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что так делали Великобритания, Польша и другие страны Европы.

Чешский журналист Йиржи Кобза сообщил, в свою очередь, что Россия пугает Запад «традиционными ценностями», которые в Европе и Северной Америке «пытаются истребить».