В МИД России заявили, что США должны сами погасить долг перед ВОЗ

Россия считает некорректным обсуждение перераспределения задолженности США перед Всемирной организацией здравоохранения на другие страны.

Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Это долг, который Соединённые Штаты… должны погасить», — сказал он в интервью РИА Новости.

Логвинов добавил, что изменение состава участников ВОЗ влияет на распределение финансовой нагрузки.

Она, по его словам, определяется исходя из бюджета организации и установленной шкалы взносов.

Ранее в МИД России заявляли, что США не выполнили обязательства перед ВОЗ за 2025—2026 годы и имеют задолженность за 2024 год.

Также отмечалось, что в ВОЗ не признают выход США из организации до полного выполнения финансовых обязательств.