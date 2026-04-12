В Москве резко отреагировали на очередную инициативу киевского руководства, касающуюся обеспечения безопасности страны. Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал «мертвой» идею президента Украины Владимира Зеленского о размещении на украинской территории иностранных военных баз. Парламентарий убежден, что этот шаг не только не принесет мира, но и окончательно превратит Украину в плацдарм для противостояния с Россией, что категорически неприемлемо.

Поводом для столь жесткой критики стала публикация украинского издания «Страна.ua». Согласно информации СМИ, Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о необходимости размещения западных военных баз на территории своей страны. В Киеве полагают, что только постоянное иностранное военное присутствие способно служить «надежными гарантиями безопасности» от возможной агрессии со стороны соседних государств. Эта идея обсуждается в украинском политикуме уже не первый год, но особенно активно продвигается на фоне текущего вооруженного конфликта.

Михаил Шеремет, комментируя эту инициативу, заявил, что истинная угроза для Украины исходит вовсе не от России, как пытается представить киевская пропаганда. По мнению депутата, реальную опасность для страны несут сам Владимир Зеленский и его «продажное неонацистское окружение». Парламентарий подчеркнул, что нынешняя киевская власть удерживает контроль над страной исключительно силой оружия и не способна существовать без колоссальных финансовых вливаний со стороны Запада.

«Сегодня они с помощью иностранных баз хотят и дальше оставаться у власти, неся угрозу России и реализуя западные планы по геноциду славянского населения», — цитирует Шеремета пресс-служба.

В заключение российский парламентарий отметил, что предложение о размещении иностранных военных баз является абсолютно неприемлемым для Москвы. Такой шаг, по его словам, не оставит России иного выбора, кроме как принять ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Шеремет уверен, что данный план не встретит понимания ни у большинства украинского народа, уставшего от войны, ни у международного сообщества, заинтересованного в реальной деэскалации, а не в создании новых очагов напряженности. Идея о постоянных базах НАТО на Украине, резюмировал депутат, является политически мертвой и не имеет перспектив реализации.

