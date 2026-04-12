Посол России прокомментировал пасхальное перемирие с Украиной

Россия объявила пасхальное перемирие, не дожидаясь реакции со стороны Украины.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с информационной службой «Вести».

«Мы объявили это пасхальное перемирие — это шаг без оглядки на противника», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что на территории Украины проживают миллионы верующих, которые будут отмечать Пасху. Более 7–8 миллионов человек остаются прихожанами Украинской православной церкви, то есть единой православной церкви, добавил Мирошник.

Путин объявил пасхальное перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до наступления 13 апреля. После его наступления сообщалось о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.