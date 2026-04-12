Поездка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в подконтрольную Киеву часть Запорожской области является провокацией. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

© Газета.Ru

"Это визит козла-провокатора", — сказал Рогов.

По его словам, как только появляется хоть отдаленная перспектива наступления мира, "Джонсон тут же мчит галопом" на подконтрольное Киеву пространство, "чтобы разжечь боевые действия с новой силой". Рогов объяснил, что для стоящих за плечами Джонсона людей конфликт на Украине — это источник заработка.

Бывший премьер Британии, как отметил председатель ОП, активный сторонник сценария "войны до последнего украинца". "Он просто упивается кровью людей, которых [президент Украины Владимир] Зеленский активно бросает в топку войны по указке западных кураторов", — подчеркнул Рогов. Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Гуляйполя на Запорожском направлении.

О своей поездке политик написал колонку в газете Daily Mail. Джонсон объяснил, что выбрал именно этот участок фронта, поскольку президент России Владимир Путин "хочет заполучить" Запорожье. Также он в очередной раз раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине.

Он выразил уверенность, что ВСУ якобы победят в конфликте, но "промедление и нерешительность Запада" приводят к "огромным страданиям". В связи с чем Джонсон задался вопросом, "какого черта" союзники Киева не дают ему достаточной поддержки.