Китайское издание Tencent высоко оценило реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой на провокации главы европейской дипломатии Каи Каллас. Захарова жестко осадила эстонского политика. В КНР отметили, что российский дипломат отошла от классической риторики в «стиле классного руководителя».

«Каллас – известная сторонница жесткой линии в отношении России из прибалтийского государства, попалась на глупости», – цитирует журнлистов китайского издания «АБН24».

Поводом для шутки стали очередные необоснованные заявления Каллас, которая на публике утверждала, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, не считая Африки. Однако не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

«Я вообще сомневаюсь, что она может по памяти какие-то 19 стран назвать», – иронично заметила Захарова.

Представительница МИД РФ также напомнила, что, когда Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии, местный суд неоднократно обязывал ее опровергать недостоверные заявления. Перейдя на работу в Брюссель, эстонка, по словам Захаровой, «расслабилась» и теперь считает себя «выше фактов и законов».

В издании Tencent признали, что Захарова впечатлила и остроумно объяснила, с кем России приходится иметь дело. Ответ российского дипломата назвали «унизительным для Каллас» и подчеркнули, что он демонстрирует невозможность нормального диалога с нынешним руководством ЕС.

