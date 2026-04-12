В МИД РФ назвали ключевое ожидание от нового генсека ООН

Главным приоритетом для нового генерального секретаря ООН должны стать детальный анализ и исправление предыдущих недочетов. Такое мнение выразил Кирилл Логвинов, возглавляющий департамент международных организаций в МИД РФ.

«Исхожу из того, что соответствующая кропотливая работа над ошибками станет первостепенной задачей нового генерального секретаря», – отметил он в беседе с РИА Новости.

Логвинов добавил, что вступление нового генсека в должность запланировано на январь 2027 года. Как отметил дипломат, Россия пристально наблюдает за ходом выдвижения претендентов на этот пост и осуществляет их оценку с повышенной степенью ответственности.