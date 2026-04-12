Медведев обратился к россиянам с пасхальным приветствием

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил православных верующих с праздником Пасхи. Он обратился к гражданам в своем Telegram-канале. "Христос Воскресе!" — написал Медведев. Пасхальное приветствие он сопроводил фотографией из храма. Президент России Владимир Путин также поздравил православных верующих и всех россиян с праздником Пасхи. Президент отметил, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, а также в торжество любви, добра и справедливости. В этом году православные христиане отмечают Пасху 12 апреля. Священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал "Газете.Ru", что торжественное богослужение в этот праздник особое. Люди приходят в храм поздно вечером. Сначала служится пасхальная полунощница, затем в 12 часов начинается крестный ход. За ним следует заутреня, потом — литургия.