Посольство РФ требует вернуть девочку из мексиканской прокуратуры

Российскую девочку уже больше года незаконно удерживают в учреждении мексиканской прокуратуры. Об этом заявили в посольстве РФ в Мексике.

Дипломаты пояснили, что ребёнок не задержанный, не арестованный и не осуждённый. Тем не менее его продолжают держать в спецучреждении без всяких законных оснований.

Мексиканские власти с августа 2025 года не пускают к девочке российских консулов и отказываются возвращать её домой. Обращения в МИД Мексики и местную прокуратуру просто игнорируют.

Посольство бьётся за девочку с 2023 года. Летом 2025 года консулам всё же удалось с ней встретиться четыре раза. Сама девочка попросила помочь ей вернуться в Россию. Дипломаты продолжают защищать её права вместе с российскими властями, но мексиканская сторона пока не идёт навстречу.