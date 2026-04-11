Путин поздравил Амиди с победой на выборах президента Ирака

Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме глава российского государства пожелал Амиди успехов и выразил надежду на укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Ираком.

«Уважаемый господин Амиди, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», – говорится в сообщении.

Амиди, которому 57 лет, до избрания на высокий пост занимал должность министра окружающей среды Ирака в 2022–2024 гг. Ранее он более 15 лет работал в администрации президента страны, где был старшим советником и руководителем президентского офиса.

Ранее совет представителей Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом республики.

Действующий президент Абдель Латиф Рашид принял решение выйти из президентской гонки.