Песков: Каллас не закончила бы университет МГУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным сказал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла бы закончить МГУ.
«Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альмаматер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — отметил государственный деятель.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что коллегам Каи Каллас нравится наслаждаться тем, как она позорится, когда проявляет свои знания в политике и географии.
Также помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что за всю свою работу глава евродипломатии произнесла лишь одну интересную фразу: «Пора выпить».