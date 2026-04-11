Роднина оценила критику живущей в США дочери в адрес Трампа

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала высказывания своей дочери Алены Миньковской, которая ранее раскритиковала риторику президента США Дональда Трампа. Депутат Госдумы отметила, что не считает нужным давать оценку ее позиции.

— Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным, — заявила парламентарий.

Ранее Миньковская высказывала недовольство заявлениями Трампа в адрес Ирана, обращая внимание на резкие формулировки и слабую реакцию американских СМИ на подобные высказывания, передает Sport24.

Кроме того, Роднина ответила на критику за слова о пенсиях. Ранее парламентарий заявила, что гражданам нужно быть самостоятельными и заблаговременно своими силами обеспечивать себе безбедную старость.

Bloomberg: в мире может возобладать абсолютный хаос

Еще в октябре прошлого года Ирина Роднина «не поняла» реакцию общественности на ее призыв к россиянам не рассчитывать на пенсию. По мнению экс-спортсменки, активная реакция на ее слова обусловлена отсутствием других значимых новостей.