Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

«Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем.

Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

Президент поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником.