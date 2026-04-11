Баканов сообщил о попытке противника атаковать космодром Плесецк

Противник ранее пытался атаковать космодром Плесецк, когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«У нас в этот день были попытки прилетов, серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное», — рассказал Баканов.

Встреча Путина с гендиректором «Роскосмоса» прошла в субботу, 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики.

Первые 16 спутников, которые считаются российским ответом Starlink, были запущены с космодрома Плесецк 23 марта. Космические аппараты выведены ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M».