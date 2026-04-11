Глава Дагестана прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал сообщения о якобы своей предстоящей отставке цитатой из фильма "В бой идут одни старики". Он подчеркнул также, что занят налаживанием жизни в республике и помощью людям.

Со вчерашнего дня «по следам заседания правкомиссии» Меликов работает в федеральных органах власти, чтобы «как можно скорее наладить жизнь» в регионе, помочь пострадавшим людям. Он уверен, что «все будет сделано качественно и оперативно», о чем написал в своем телеграм-канале.

Меликов в курсе, что в кабинетах представителей власти Дагестана, в кулуарах, в СМИ и в соцсетях «уже который день не утихают страсти». Обсуждают, по его данным, «не ЧС и помощь, которую ждут люди», а политические "новости". Причем, по мнению Меликова, соревнуются в том, кто бросит в него «больший ком грязи», и «все это делается в спину». «Выходи драться один на один, - ответил глава республики цитатой из фильма "В бой идут одни старики". - На взлете бить не буду».

В ближайшие дни глава республики собирается встретиться с представителями СМИ, блогерами, общественниками и ответить в прямом эфире на любые вопросы, потому что «никогда не прятался ни от опасности, ни от людей» и не станет «делать этого и сейчас».