Москалькова заявила о репрессиях россиян на Украине за убеждения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на территории Украины остается еще много граждан России, которые подверглись уголовному преследованию и репрессиям из-за своих убеждений и пророссийской позиции.

«Мы ведем переговоры по поводу возвращения этих людей», – заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, среди этих граждан есть священники, журналисты, политики, правозащитники и обычные люди. Она подчеркнула, что российская сторона продолжает работу по их возвращению на родину.

Также Москалькова рассказала, что переговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, которые прошли на белорусско-украинской границе, были конструктивными. Она отметила, что стороны обсудили вопросы воссоединения семей, поиска без вести пропавших и прошедшие обмены.

В субботу на границе Москалькова встретила российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, и поздравила их с наступающей Пасхой, передав им пасхальные куличи. В ходе встречи она пообщалась с бойцами, узнала подробности их содержания в плену, а также вместе с ними позвонила их родным. Москалькова заверила, что российская сторона будет делать все возможное для возвращения остальных военнослужащих домой.

В субботу Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой, они направляются в сторону Белоруссии.

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что планирует в режиме ВКС встретиться с верховным комиссаром ООН по правам человека, чтобы уведомить его о фактах применения пыток против российских военнопленных на Украине.