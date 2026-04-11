Началось объявленное Путиным пасхальное перемирие

На линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

Указание президента России о приостановке боевых действий вступило в силу в 16.00 11 апреля, передает РИА «Новости». Режим тишины будет действовать до конца дня 12 апреля.

Инициативу главы государства поддержали в Русской православной церкви. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что пауза поможет в поиске пропавших военнослужащих и спасении пострадавших.

В прошлом году аналогичная мера действовала с 19 по 21 апреля. Однако тогда Министерство обороны зафиксировало 4,9 тыс. нарушений со стороны украинских войск.

Зеленский ответил на решение России объявить пасхальное перемирие

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ознакомились с высказыванием Киева. Он напомнил о важности светлого праздника для народов обеих стран.

Пресс-секретарь российского лидера назвал эту инициативу исключительно гуманитарным шагом.