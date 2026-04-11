Путин выявил спад в сельском хозяйстве Кубани и потребовал объяснений от Кондратьева

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на снижение уровня сельскохозяйственного производства в регионе.

— Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое? — задался вопросом глава государства.

Губернатор ответил, что Краснодарский край все еще остается лидером по объему сельхозпродукции. Он не исключил, что на эти показатели мог повлиять урожай пшеницы прошлого года.

— Там всего 11 миллионов 200 тысяч тонн. Потому что вначале возвратные заморозки, а потом засуха. И мы, конечно, просели. Это тоже правда. Здесь это повлияло, — цитирует Кондратьева пресс-служба.

Главной новостью после встречи стало открытие пляжей в регионе после ЧП с мазутом в Керченском проливе. По словам главы края, в летний сезон Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме.

Кроме того, специалисты готовятся к строительству в Краснодарском крае мегакурорта «Новая Анапа», который является одним из самых амбициозных туристических проектов последних лет.