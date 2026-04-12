Песков: действия Путина и Трампа влияют на счета британцев за электроэнергию
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил влияние действий президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на рост счетов за электроэнергию в Британии.
«Действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что протесты из-за роста цен на топливо в Европе и Великобритании только начинаются.
Издание Politico сообщало, что британский премьер Кир Стармер обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию.
Дмитриев в ответ на это сказал, что Стармер перекладывает ответственность за провальную энергетическую политику на других.