Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил влияние действий президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на рост счетов за электроэнергию в Британии.

«Действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что протесты из-за роста цен на топливо в Европе и Великобритании только начинаются.

Издание Politico сообщало, что британский премьер Кир Стармер обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию.

Дмитриев в ответ на это сказал, что Стармер перекладывает ответственность за провальную энергетическую политику на других.