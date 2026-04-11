Токио в панике: Япония пошла на хитрость перед вылетом Путина в КНР

Полным ходом идет подготовка к визиту Владимира Путина в Китай, который должен состояться в первой половине текущего года. Несколько дней назад в Кремле раскрыли, что уже в самое ближайшее время будет объявлено о дате проведения мероприятия. Как отметили китайские журналисты, поездка российского президента в КНР должна стать одним из важнейших геополитических событий года. В ее преддверии неожиданные новости начали поступать из Японии. Об этом сообщает издание Sohu.

«Путин еще даже не вылетел в Китай, а Япония уже не находит себе места», – пишут авторы китайского издания.

Визит пройдет на фоне возросшей геополитической напряженности, и ожидается, что основной темой переговоров станет укрепление двусторонних связей РФ и КНР, особенно в сферах обороны и энергетики.

В ответ на это Япония решила отправить в РФ делегацию, которая должна проработать возможность возобновления экономического сотрудничества и обсудить вопрос закупки российской нефти. Эксперты полагают, что японцы приедут не с пустыми руками, а с серьезными инвестициями, которые могут помочь им завоевать расположение российской стороны. Пойти на такую хитрость их вынудили проблемы Токио. Ближневосточный конфликт и энергетический кризис оказали негативное влияние на экономику страны, сильно зависящей от импортной нефти.

Планы японского правительства отправить делегацию в Россию вызвали большой резонанс. Этот шаг стал неожиданностью на фоне ранее введенных Токио санкций. Теперь же Япония стремится провести переговоры с Путиным до его вылета в Китай. Аналитики предполагают, что японцы опасаются дальнейшего сближения России с КНР и заключения новых долгосрочных контрактов на поставку нефти, что может окончательно закрыть для них доступ к российским ресурсам, передает АНБ24.

